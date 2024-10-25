Логопед рассказала, как вылечить заикание

Согласно аналитическим данным, мужчины в 3–4 раза чаще заикаются, чем женщины, но при правильном подходе и терпении можно полностью избавиться от недуга. Об этом РИАМО рассказала логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алла Шеленцова.

По словам Шеленцовой, чтобы избавиться от заикания, нужно обратиться за соответствующей помощью к логопеду. Специалист поможет найти причину, почему заикание появилось, определит его степень, затем составит индивидуальный план лечения. Современные методики позволяют в большинстве случаев избавиться от заикания или существенно улучшить речь, сделав ее более плавной и контролируемой.

«Мужчины заикаются в 3-4 раза чаще, чем женщины. Точные причины этого различия пока не изучены, но генетические и нейробиологические факторы играют важную роль. Генетика вообще является значимым фактором: заикание нередко передается по наследству. Например, если в семье есть родственники с этим расстройством, вероятность его появления у ребенка возрастает», — рассказала Шеленцова.

Чаще всего заикание появляется в возрасте от 2 до 5 лет, и для многих это временная проблема. Только 1% людей продолжает заикаться после взросления.

Стресс и страх усугубляют недуг, а вот поддержка близких, наоборот, позволяет справиться с трудностью.

«Известно, что заикание часто усиливается в стрессовых ситуациях, например, при разговоре с незнакомыми людьми, но исчезает, когда человек поет или говорит наедине с собой. Это связано с особенностями работы мозга: у людей с заиканием активность в областях, отвечающих за речевую моторику, отличается от тех, кто не страдает этим расстройством. Известные люди, такие как Уинстон Черчилль, Брюс Уиллис и Эд Ширан, страдали от заикания, но смогли его преодолеть», — пояснила Алла Шеленцова.

Современные специалисты используют в работе дыхательные практики, которые помогают расслабить мышцы и взять контроль над речью. Существуют устройства, которые изменяют восприятие собственного голоса, что помогает человеку говорить плавнее. Длительная терапия и регулярные действия в конечном итоге могут привести к полному выздоровлению.