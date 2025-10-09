Лютеин, зеаксантин и омега-3: офтальмолог рассказал, как улучшить зрение

Морковь и черника не улучшают зрение, а главный эффект для глаз дают лютеин, зеаксантин и омега-3, которые защищают сетчатку и поддерживают слезную пленку, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Черника, морковка, витамины — все это звучит знакомо, но не все так однозначно. Морковь полезна, но только если у вас реально не хватает витамина А — такое в развитых странах редкость. Если с витамином все в порядке, дополнительная морковка зрение не улучшит», — отметил Гозиев.

Он уточнил, что черника действительно содержит антоцианы — они улучшают микроциркуляцию в сетчатке и немного снижают утомляемость глаз. Эффект есть, но очень умеренный: чудес ждать не стоит, от близорукости она не спасет.

По мнению Гозиева действительно важно:

— лютеин и зеаксантин (их много в шпинате, капусте, яйцах) — защищают макулу от синего света;

— омега-3 жирные кислоты (жирная рыба) — улучшают качество слезной пленки;

— витамины С, Е и цинк — мощные антиоксиданты, они замедляют возрастные изменения.

«Глаза напрямую из пищи не питаются. Но сбалансированное питание помогает сетчатке и слезной пленке оставаться в хорошем состоянии. И все же главное — не пересушивать глаза и давать им отдых. Без этого даже самый правильный рацион не спасет от утомления после целого дня за экраном», — предупредил офтальмолог.

Каждый год во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Инициатором его проведения стала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Цель этой даты — привлечь внимание к росту заболеваний зрения и случаев слепоты, в том числе у детей и подростков.

