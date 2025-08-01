Лишь временное увлажнение: как часто можно использовать патчи для глаз

Косметолог и пластический хирург Мадина Осман рассказала, что патчи для глаз обеспечивают временное увлажнение и ощущение свежести, однако не устраняют проблемы с кожей. По ее словам, они не являются полноценной альтернативой регулярному уходу, достаточному сну и защите от ультрафиолета, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Патчи не заменяют полноценный уход. Если вы плохо спите, мало пьете воды и не пользуетесь кремом с активными компонентами, эффекта не будет. Все, на что они способны — временное увлажнение, легкий лимфодренаж и визуальное разглаживание кожи. Это уместно перед встречей или фотосессией, но ждать от них омоложения не стоит», — отметила врач.

Осман советует применять патчи не чаще 1-2 раз в неделю. Слишком частое использование может привести к появлению отеков, раздражению и даже привыканию кожи к внешнему увлажнению. Рекомендуется чередовать их с использованием кремов, сывороток и массажем.

Бюджетные патчи часто неэффективны из-за отсутствия активных компонентов, подчеркнула косметолог. Отдушки, эфирные масла и экстракты цитрусовых могут спровоцировать аллергическую реакцию. В результате регулярного использования состояние кожи может ухудшиться из-за эффекта отмены.

Осман рекомендует выбирать патчи, содержащие пептиды, гиалуроновую кислоту, ниацинамид и антиоксиданты. По ее мнению, они оказывают реальное положительное воздействие на кожу, а не только визуально скрывают признаки усталости.