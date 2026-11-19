В одном из супермаркетов появилась гузка цыпленка бройлера. За 1 кг придется заплатить не так уж много — 139 рублей. При этом на товаре наклеена красная вывеска — «хит продаж». А это значит, что продукт пользуется популярностью.

«Меня не удивляет, что продаются куриные гузки. Меня поражает, что это „хит продаж“» — написала в социальный сетях пользователь с ником migugl_nata.

Некоторые комментаторы удивились, что гузки в принципе продают, потому что обычно их просто отрезают и выбрасывают. Другие отметили, что это не «куриные попы», а хвост, который очень вкусный, но жирный и не годится для правильного питания.

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