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Трое юношей и шесть девушек, достигшие 14 лет, 18 ноября получили паспорта граждан России в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске девяти подросткам торжественно вручили первые паспорта граждан России. Церемония прошла 18 ноября в музейно-выставочном центре «Путевой дворец».

Троих юношей и шестерых девушек поздравили депутаты местного совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова и Лариса Борисова. Подросткам напомнили о правах и ответственности, которые связаны с получением паспорта.

«Помните, что паспорт гражданина России — это не только новые права, но и большая ответственность за свои поступки перед семьей и страной. Желаю ребятам успехов в учебе и достойного пути!» — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Каждому участнику вручили подарки, в том числе обложку для паспорта. Учащиеся Солнечногорской детской школы искусств исполнили инструментальные композиции.

Каналы в МАХ — «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.