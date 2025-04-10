Лидеры союза женщин РФ посетили МОЦОМД для передачи подарков роженицам и малышам

Ранее лидеры союза женщин России специально для прошедшего Дня беременных в городском округе Люберцы сформировали комплекты, содержащие самые необходимые предметы для младенцев и их мам. В числе подарков оказались теплые вязаные пледы, комплекты одежды для новорожденных, включающие шапочки, носочки и мягкие одеяла, а также пояса для поддержки живота будущим мамам и трогательные игрушки-осьминожки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Особое внимание было уделено безопасности и комфорту малышей. Игрушки-осьминожки, изготовленные из гипоаллергенных материалов, нежно соприкасаются с кожей ребенка, обеспечивая дополнительный комфорт. Длинные щупальца осьминожек, напоминающие младенцам пуповину матери, создают ощущение защищенности и спокойствия, помогая им адаптироваться к новому миру.

«Все эти чудесные подарки стали важным дополнением к тем, что предоставил наш родильный дом. Они были разыграны на мероприятии, которое состоялось в Люберецкой картинной галерее. Нас искренне радует, что все больше людей и сообществ в округе разделяют убеждение о безусловной ценности материнства и поддерживает инициативы нашего учреждения», — подчеркнула заведующая родильным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Татьяна Мельник.

На Дне беременных была подготовлена обширная программа. В частности, знакомство с родильным домом МОЦОМД, увлекательные мастер-классы с участием ведущих акушеров-гинекологов и неонатологов, захватывающие конкурсы для будущих пап и розыгрыши призов, среди которых бесплатное размещение в послеродовых комфортабельных палатах центра «Домашние роды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.