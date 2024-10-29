Лечившей рак москвичке изуродовали грудь из-за реконструкции имплантами

Москвичка лечила рак груди, из-за чего ей удалили молочную железу, а затем сделали реконструкцию имплантами. В результате медики изуродовали женщине грудь, также она получила другие осложнения, сообщает Baza .

В 2020 году москвичка с раком обеих молочных желез обратилась в «ЦКБ с поликлиникой» на улице Маршала Тимошенко. Ей сделали операцию, удалив молочную железу с последующей реконструкцией имплантом. На левой груди провели редукционную маммопластику.

Состояние женщины ухудшилось после выписки. У нее поднялась температура, были боли в груди, а шов справа никак не заживал. К тому же, остатки соска были пришиты на 3-4 см выше, а на левой груди имплант установлен под мышкой.

Врачи уверяли женщину, что надо подождать, пока все наладится. Из-за долго незаживающих швов пошла инфекция, в результате имплант не прижился. Москвичка провела еще три операции в той же больнице, перешивая шов, но лучше не становилось, она мучилась от боли. Кроме того, женщину прооперировали еще 5 раз в других клиниках.

За операции в первой больнице москвичка отдала 637 тыс. руб. За другие попытки она выложила еще 2,5 млн руб. Женщина подала иск в суд на «ЦКБ с поликлиникой» и потребовалавернуть ей деньги. По словам москвички, многие хирурги в городе отказываются работать с ней, увидев результаты операций.