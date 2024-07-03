Крымчане оказались наиболее подвержены раку кожи среди всех россиян

Терапевт минздрава Крыма Ольга Барило заявила, что загар опасен для здоровья человека. По ее словам, крымчане больше всего подвержены раку кожи по сравнению с другими жителями России, пишет «Крым 24» .

Во время посещения пляжей нужно обязательно пользоваться кремами с SPF 50, носить закрытую одежду и лежать на солнце только в утренние и вечерние часы, посоветовала врач.

«Загорать вообще не стоит, это крайне вредно. Да, появляется красивый оттенок кожи, но это ответ на такие излучения солнца», — сказала Барило.

По ее словам, загар — это защитная реакция кожи на ультрафиолетовое излучение, попадающее на тело от солнца.

Рак кожи больше всего распространен именно в Крыму. По сравнению с другими регионами, именно на Крымском полуострове врачи выявляют больше всего онкоболезней с развитием меланомы.