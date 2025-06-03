Крутим педали не менее 40 минут в день: как правильно сбросить вес на велосипеде

Чтобы начать сбрасывать вес, нужно крутить педали на велосипеде не менее 40 минут в день и кататься на нем от 3 до 5 раз в неделю, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Велоспорт — эффективный способ снижения веса, но только при правильном подходе. Для запуска процесса жиросжигания необходимо крутить педали не менее 40 минут в день в среднем темпе, когда частота пульса составляет около 60–70% от максимальной (120–140 ударов в минуту для людей среднего возраста). Примерно через 20 минут непрерывной езды организм переключается с углеводных запасов на расщепление жиров, которое может продолжаться еще несколько часов после тренировки», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что главный секрет успеха кроется в регулярности и продолжительности тренировок. Для похудения оптимально ездить на велосипеде 3–5 раз в неделю с постепенным увеличением продолжительности поездки до 1,5 часов.

«При этом лучше выбирать ровные трассы с небольшими подъемами — такая нагрузка меньше угрожает суставам и в целом более комфортна. Велосипед особенно хорош для тех, кому противопоказаны ударные нагрузки, которые бывают, например, во время бега, особенно если соблюдать правильную технику езды и выбирать проверенные маршруты с ровной поверхностью, без ям и кочек», — рассказала невролог.

Демьновская отметила, что есть важные нюансы: одна лишь физическая активность без коррекции питания даст минимальный результат.

«Кроме того, после велопрогулок, особенно на свежем воздухе, часто повышается аппетит, поэтому важно контролировать рацион. И не стоит ожидать мгновенных результатов: здоровое похудение — это потеря не более 3% в месяц от исходного веса», — заключила специалист.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. В этот день следует пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости и т. д.