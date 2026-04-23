Кровавый пот существует: врач объяснила редкий синдром

«Гематидрозом называют редкое состояние, при котором с поверхности неповрежденной кожи выступает жидкость, напоминающая кровь или имеющая красноватый оттенок. Это нарушение потоотделения, связанное с патологической проницаемостью сосудистой стенки», — сказала Уланкина.

Она добавила, что механизм развития связан с экстремальным стрессом или длительным психическим перенапряжением: под влиянием выбросов адреналина и кортизола происходит спазм сосудов, диапедез — выход эритроцитов через стенки сосудов в протоки потовых желез.

«Другие возможные причины включают тяжелые соматические заболевания, например, геморрагические лихорадки или системную красную волчанку, но такие случаи единичны. Диагноз устанавливается после исключения истинных кровотечений из ран или слизистых. Лечение направлено на купирование основного стресс-фактора и стабилизацию сосудистой стенки», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что состояние не угрожает жизни, но требует обследования у невролога и дерматолога.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.