Слуцкий предложил направлять 25% транспортного налога в села

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с инициативой установить единый норматив зачисления 25% доходов от транспортного налога в местные бюджеты. Копия обращения на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении RT.

«Проблема с дорогами, особенно на селе, очень давняя. Но не всегда причина того, что их не чинят, — халатность чиновников или бюрократические проволочки, зачастую на эту статью в местных бюджетах просто нет денег. Из-за этого страдают наши люди — становится невозможно добраться до больницы, школы, почты», — заявил Слуцкий.

По словам депутата, состояние дорог местного значения напрямую влияет на транспортную связь с региональными центрами и доступ граждан к медпомощи и другим социальным услугам.

Слуцкий отметил, что в ряде регионов уже действует практика полного зачисления транспортного налога в муниципальные бюджеты. В частности, в Ростовской области норматив составляет 100%.

«Реализация данного предложения позволит снизить нагрузку на местные бюджеты, повысить качество и своевременность выполнения работ на дорогах местного значения, а также уровень транспортной доступности сельских поселений и безопасности проживающих там граждан», — отмечается в обращении.

