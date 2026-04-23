Косметолог опровергла выраженный эффект лимонного шота

Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист Анастасия Пантус заявила, что лимонный шот не дает выраженного эффекта для кожи и не может заменить сбалансированное питание.

Стакан лимонного сока по утрам часто называют способом сделать кожу сияющей. Однако специалист считает, что такой эффект преувеличен.

«Безусловно, лимон содержит витамин С, флавоноиды и органические кислоты. В теории это действительно выглядит как понятный и логичный механизм. Антиоксиданты помогают снижать оксидативный стресс, а это, в свою очередь, может положительно отражаться на качестве и внешнем виде кожи», — отметила Пантус в эфире радио Sputnik.

При этом она подчеркнула, что одного лимонного шота недостаточно для выраженного результата.

«Прежде всего, объем витамина С в одном лимонном шоте не перекрывает даже базовую суточную потребность. И уж тем более не способен дать какой-то выраженный, тем более „космический“, эффект. Для синтеза коллагена, который действительно важен с точки зрения упругости кожи, имеет значение не единичный прием, а стабильное поступление целого комплекса нутриентов. Речь идет не только о витамине C, но и о белке, железе, цинке, меди», — предупредила врач.

Она добавила, что состояние кожи зависит от работы желудочно-кишечного тракта, гормонального фона, сна и уровня стресса. Регулярное употребление концентрированного сока натощак может раздражать слизистую желудка и повышать чувствительность зубной эмали.

По словам Пантус, основа здоровья кожи — полноценный рацион с достаточным количеством белка, полезных жиров и антиоксидантов. Лимонный шот может быть лишь вкусовым ритуалом при отсутствии противопоказаний.

