Кожа в холоде: научно обоснованный зимний уход от врача-косметолога

Врач Пащенко: зимний уход за кожей нельзя сводить к простому питательному крему

Зима — не просто смена времени года, а серьезный стресс-тест для нашей кожи. О том, как правильно ухаживать за кожей зимой с точки зрения доказательной медицины и инновационных протоколов РИАМО сообщила врач-косметолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

По ее словам, зимний уход нельзя сводить к простому питательному крему. Речь идет о комплексной защите и коррекции нарушений кожного барьера, вызванных совокупностью агрессивных факторов: низкая температура и ветер, сухой воздух (на улице мороз, в помещении — отопление), снижение активности сальных желез, ультрафиолетовое излучение.

«Комбинация этих факторов приводит к дисфункции эпидермального барьера. Повреждается липидный матрикс (церамидная прослойка), снижается уровень натуральных увлажняющих факторов (NMF), активируются медиаторы воспаления. Кожа становится проницаемой для аллергенов, поллютантов и патогенов, что провоцирует чувствительность, реактивность и обострения (розацеа, атопический дерматит, себорейный дерматит)», — сказала Пащенко.

Основываясь на последних исследованиях и клинических рекомендациях, косметолог выделила три ключевых направления ухода за кожей зимой.

Первое — акцент на церамиды и физиологические липиды.

«Прошли времена простых масел и вазелина. Сегодня золотой стандарт восстановления барьера — это кремы с физиологичным соотношением липидов, идентичных коже. Церамиды (типов 1, 3, 6-II), холестерин и свободные жирные кислоты в правильной пропорции (оптимально 3:1:1 или 1:1:1) восстанавливают липидные „кирпичики и цемент“ рогового слоя», — пояснила доктор.

Она посоветовала искать в составах церамиды Ceramide NP, AP, EOP. Их эффективность подтверждена исследованиями при атопическом дерматите и ксерозе. Препараты с церамидами обязательны в post-procedure уходе после лазерных и пилинговых процедур зимой. Это самый важный ингредиент сезона.

Второе — «умное» увлажнение: не просто вода, а ее удержание. По словам косметолога, гиалуроновая кислота низкомолекулярной фракции работает лишь в тандеме с окклюзивными и эмолентными компонентами.

«Зимой на первое место выходят: полиглутаминовая кислота — натуральный полипептид, способный удерживать влаги в разы больше, чем ГК, и создавать защитную пленку; трегалоза, бета-глюкан, эктоин — мощные аквапорины и мембраностабилизаторы, защищающие клетки от обезвоживания и холодового стресса; пептиды-репаранты (например, Rigin, Acetyl Hexapeptide-49) — стимулируют синтез коллагена и собственных церамидов, укрепляя кожу изнутри», — подчеркнула Пащенко.

Третье — адаптация к процедурам в косметологическом кабинете. Зима— идеальное время для ряда anti-age процедур благодаря низкой солнечной активности. Но подход должен быть щадящим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.