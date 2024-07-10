Косметолог Степанова: фотостарение угрожает коже даже в облачную погоду

Фотостарение угрожает коже не только при нахождении человека под открытым солнцем, но и даже в облачную погоду, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог клиники DEGA Дарья Степанова.=

«Фотостарение – это повреждение кожи, вызванное солнечными лучами. Облака задерживают далеко не все ультрафиолетовые лучи», – сказала Степанова.

Она добавила, что фотостарение проявляется в виде пигментации, морщин, сосудистых звездочек, потери упругости и тонуса кожи.

«Прежде всего, избегайте солнца в пиковые часы – с 11:00 до 16:00 и носите одежду, закрывающую руки и ноги. Для защиты от фотостарения также следует пользоваться SPF-кремом с индексом 50», – посоветовала косметолог.

По ее словам, солнце – источник жизни и витамина D, но его лучи могут быть опасны для кожи. Даже кратковременное пребывание на солнце без защиты может привести к ожогам, фотостарению и раку.