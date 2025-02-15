Косметолог рассказала, как избавиться от второго подбородка

Косметолог: второй подбородок — распространенная эстетическая проблема у всех

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что сегодня второй подбородок представляет собой весьма распространенную эстетическую проблему, затрагивающую как мужчин, так и представительниц прекрасного пола.

Она подчеркнула, что выбор между косметологическими и хирургическими методами коррекции второго подбородка зависит от множества факторов. Лазерная липосакция может стать оптимальным выбором, если человек ищет быстрое и эффективное решение без длительного периода восстановления.

«Если вы готовы к более радикальным мерам, можно остановиться на платизмопластике, но помните: это требует тщательной подготовки, выбора опытного специалиста и понимания всех рисков, связанных с этой процедурой», — объяснила косметолог.

Важно помнить, что перед проведением любых косметических процедур необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области косметологии или пластической хирургии, заключила Балакеримова.

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