Косметолог назвала способ, как принять себя настоящую без косметики

В настоящее время соцсети пестрят идеально ровными лицами, в то время как в реальности кожа выглядит естественно: с порами, легким покраснением и тенями под глазами. Как вернуть душевное равновесие и какие косметологические процедуры действительно эффективны, когда хочется выглядеть ухоженно без тонны макияжа, в разговоре с РИАМО косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans Елена Ильчук.

По мнению специалиста, увлечение фильтрами и привычка рассматривать себя вблизи искажают восприятие. Съемка крупным планом подчеркивает недостатки, а ретушь моментально скрывает текстуру и выравнивает тон. В результате, обычная кожа начинает казаться проблемной.

Пошаговая инструкция принятия себя

По словам Ильчук, первым делом стоит не искать новый фильтр, а ограничить сравнение: меньше селфи вблизи, меньше пристального изучения себя при ярком свете в ванной, больше обычных фотографий, сделанных с нормального расстояния.

Второй шаг — добиться стабильного состояния кожи. Ильчук отмечает, что дискомфорт без макияжа часто связан не с возрастом, а с непредсказуемостью реакций кожи: то сухость, то покраснение, то шелушение, то внезапное появление пятен. Поэтому необходимый минимум — это рутинный уход: бережное очищение, увлажнение и защита от солнца каждый день. После восстановления кожного барьера тон становится более ровным, а макияж перестает быть необходимостью.

Третий шаг — понять, что именно вызывает смущение. У уставшего лица обычно несколько причин: недостаток влаги, следы от воспалений, сосудистая сетка, пигментация, неровный тон. Врач рекомендует выбрать одну проблему и постепенно решать ее. В противном случае, использование сразу нескольких активных компонентов может привести к раздражению, которое снова придется маскировать под косметикой.

Уход и косметология

Если домашнего ухода недостаточно, косметологические процедуры могут улучшить состояние кожи без изменения черт лица. Эксперт подчеркивает, что часто начинают с профессиональных уходовых процедур без длительного периода восстановления: они мягко очищают, увлажняют и освежают кожу.

Отдельная тема — чувство стыда без макияжа из-за ощущения постоянной усталости. Ильчук подчеркнула, что никакой косметолог не заменит сон и отдых, но может помочь улучшить внешний вид, пока жизнь идет в напряженном ритме. Лучшим решением будет сочетание: стабильный домашний уход плюс мягкие поддерживающие процедуры курсом, а также правильное питание и регулярный сон не менее семи часов.

Чтобы перестать стесняться, важно изменить приоритеты: отсутствие макияжа не означает отсутствие ухода. Эксперт посоветовала выбрать одну привычку, которая поможет вернуть чувство контроля. Например, ежедневно наносить SPF-крем, даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой, и всегда иметь под рукой увлажняющий крем, чтобы избежать ощущения стянутости кожи к вечеру. Когда коже комфортно, уверенность в себе появляется быстрее, чем от использования плотного тонального средства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.