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Корпус лучевой терапии открыли в ММКЦ «Коммунарка» в Москве

В четверг в Московском многопрофильном клиническом центре (ММКЦ) «Коммунарка» открыли корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Здание закончили возводить в январе. Его построили по индивидуальному проекту. Во время работ применялись энергоэффективные материалы и новейшие технологии.

Затем специалисты приступили к пусконаладке и аттестации инженерных и медицинских систем. Монолитные конструкции стен и перекрытия повышенной толщины позволили обеспечить безопасность сотрудников и пациентов в местах установки оборудования.

В корпусе разместили отделения лучевой терапии, радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии. Каждое из них оснастили современным оборудованием, позволяющим в процессе лечения максимально защищать здоровые ткани.

Благодаря созданию центра ядерной медицины мультидисциплинарные команды врачей-онкологов, радиологов и радиотерапевтов будут оказывать онкологическим пациентам весь спектр специализированной медпомощи. В пятницу здесь уже примут первых пациентов.

За последние несколько лет к четырем основным корпусам ММКЦ «Коммунарка» добавились центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, перинатальный центр, детские корпуса и т. д. А с открытием корпуса лучевой терапии создание крупнейшего медицинского комплекса было завершено.

Ранее Собянин рассказал, что 12 столичных поликлиник начали прием после масштабной реконструкции. Работы в них проводились по новому московскому стандарту.