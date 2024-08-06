Координационный центр паллиативной помощи Подмосковья работает 2 года

Уже два года в Московской области работает координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание медицинской помощи паллиативным детям и взрослым всего Подмосковья, работу патронажных бригад, осуществляют маршрутизацию паллиативных пациентов, при необходимости организуют их транспортировку, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Осенью 2023 года был запущен интернет-портал «Паллиативная помощь». Активно работает горячая линия по паллиативу и координационный центр.

«В Подмосковье большое внимание уделяется развитию паллиативной службы. За два года работы координационного центра сотрудники обработали почти 36 тыс. звонков. Весной 2024 года мы запустили работу „Школы паллиативного пациента“. Занятия проходят уже в 11 округах. До конца осени откроем во всех остальных. А это еще 31 округ», — рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.