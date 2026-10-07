USD
Доллар США
85,48
-0.27 %
EUR
Евро
96,33
0.31 %
CNY
Китайский Юань
12,75
-0.37 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,28
-0.27 %

Кадыров получил звание «Почетный архитектор Российской Федерации»

Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звания «Почетный архитектор Российской Федерации». Награду ему вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время церемонии открытия второй линии района имени Владимира Путина в Грозном, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что главный архитектор этих всех проектов — лично вы. Поэтому у меня почетная возможность представить вам звание „Почетный архитектор Российской Федерации“», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил вклад Кадырова в реализацию крупных градостроительных проектов в республике. Он рассказал, что новый район имени Путина был придуман, спроектирован и построен под личным контролем главы региона.

Хуснуллин также добавил, что генеральный план обсуждался в 2022 году. Тогда казалось, что такие идеи невозможно воплотить наяву. Однако реализовать план получилось быстро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.