Московская пенсионерка сломала шейку бедра на пляже отеля в Турции

Столичная пенсионерка сломала шейку бедра на пляже пятизвездочного отеля в Турции. Во время операции ее 15-летний внук оказался без присмотра, а прибывшего к нему отца отказались заселять, сообщает SHOT .

Женщина с внуком уже в третий раз отдыхали в Sunis Elita Beach Resort. 4 октября на пляже она упала, наступив на стык покрытия возле душевой. В результате женщина получила серьезный перелом.

В клинике врачи сообщили, что необходима срочная операция с установкой протеза, а до нее нельзя лететь в Россию. Страховка не покрывает расходы на протез, поэтому семье придется заплатить около 6–8 тыс. долларов (примерно 500–670 тыс. рублей) за лечение. Также отдельно нужно будет оплатить перевозку лежачей пенсионерки домой.

Пока бабушка лежала в больнице, ее 15-летний внук остался один в отеле. Отец срочно вылетел из Москвы. По словам турагента, туроператора и гостиницу заранее предупредили, что мужчина займет уже оплаченное место матери. Но после прилета с него потребовали еще 1 тыс. евро за оставшиеся дни. После долгих споров отец заплатил 200 евро за одну ночь. Утром с него снова потребовали деньги и угрожали выселением.

Сейчас туроператор пытается договориться с отелем. Деньги семье пока не вернули, а вопрос с проживанием отца вместе с ребенком остается нерешенным.

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