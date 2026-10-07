В Южной Сибири обнаружили неизвестный вымерший вид быков, родственный якам

Международная группа генетиков проанализировала древнюю ДНК из костных фрагментов, найденных в Денисовой пещере и других районах Южной Сибири, и обнаружила неизвестный ранее вид вымерших быков, который оказался близким родственником современных яков, сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Current Biology.

Исследование провели специалисты Центра палеогенетики в Стокгольме совместно с коллегами из США и Австрии. Ученым удалось расшифровать 20 древних геномов, охватывающих более 200 тысяч лет.

По расчетам авторов, отделение этой группы от современных яков началось около 400 тысяч лет назад, а окончательное разделение завершилось примерно 250 тысяч лет назад. Время начального разделения совпадает с периодом сильного потепления климата, что могло привести к изоляции популяций и образованию нового вида.

Около 120 тысяч лет назад популяция пережила резкую смену состава и потеряла значительную часть генетического разнообразия. Самый молодой из изученных образцов имеет возраст около 27 тысяч лет. Точные причины и время полного исчезновения вида пока неизвестны.

Современные дикие яки обитают только в высокогорьях Тибета, тогда как их древний сородич населял Алтай и Южную Сибирь.

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