Координационный центр паллиативной медпомощи проведет 23 апреля первую практическую встречу

Координационный центр паллиативной медпомощи Московской области в рамках реализации проекта «Паллиативная медицинская помощь» проводит первую научно-практическую встречу для врачей и старших медсестер, а также соцработников на базе координационного центра 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В мероприятии примут участие представители 4 самых крупных округов Солнечногорск, Красногорск, Клин и Химки.

Руководитель координационного центра Анна Шестакова выступит с приветственным словом. Далее сотрудники паллиативного отделения Солнечногорской больницы расскажут о своем опыте профилактики и лечения пролежней, а также лечения ран у паллиативных пациентов. Отдельно сотрудники координационного центра расскажут о своем опыте проведения «Школы паллиативного пациента» и ее организации в медорганизациях Московской области.

Также пройдет обсуждение основных направлений в работе по паллиативной медицинской помощи в Московской области в 2024 году. Встреча закончится круглым столом в формате вопрос-ответ для обмена опытом и помощи в решении проблем, с которым сталкиваются в лечебных учреждениях.

«В 2023 году мы активно проводили на базе нашего центра «Школу паллиативного пациента». Получили большой позитивный отклик как от родственников, так и от соцслужащих. Ведь знания, полученные в рамках этих занятий, значительно улучшают жизнь как самого пациента, так и ухаживающих за ним людей», — прокомментировала руководитель координационного центра Анна Шестакова.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: Химки, улица Совхозная, дом № 21, здание поликлиники № 7.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.