Комитет ГД РФ по охране здоровья поддержал нововведения в закон о работе ОМС

Комитет Госдумы РФ по охране здоровья порекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о нововведениях в закон «Об обязательном медицинском страховании в России». В нем, в том числе, предлагается предоставлять полис ОМС исключительно тем трудовым мигрантам, которые отработали в России минимум пять лет официально, рассказал РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.

Он поделился, что, в соответствии с документом, предлагается предоставлять такой документ трудовым мигрантом только если они легально трудоустроены в РФ. Еще им нужно будет накопить пять лет страхового стража, а не три, как сейчас.

Также законопроект предлагает разрешить руководителям субъектов России исключать из системы ОМС страховые организации, после чего передавать их полномочия территориальным фондам ОМС. Еще документ определяет порядок финансового обеспечения оказания медпомощи застрахованным в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, Соцфонду РФ нужно будет на следующий день передавать фонду ОМС информацию об изменении статуса на «работающий» или «неработающий» у трудовых мигрантов. СФР должен будет передать информацию о достижении пятилетнего опыта.

