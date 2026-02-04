Когда заболит — уже поздно: названы симптомы рака, которые чаще всего игнорируют
Онкологические заболевания часто выявляют слишком поздно, потому что люди либо обследуются чрезмерно редко, либо вовсе игнорируют тревожные сигналы организма, рассчитывая «дотерпеть до боли», сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно мероприятия в честь этой даты организует Международный противораковый союз. 4 февраля 2000 года была подписана Парижская хартия против рака, в которой провозглашали равный доступ к качественной медпомощи, лучшее понимание и уважение достоинства онкобольных, большее финансирование исследований рака.
«Главная проблема онкопатологии состоит в том, что мы часто имеем дело с крайностями. Есть люди, которые обследуются даже слишком часто, а есть другая крайность, когда человек махнет рукой на свое здоровье со словами: „Заболит — позвоню в скорую“. С онкопатологией так часто бывает, что когда заболит, то уже точно поздно», — сказал врач.
Он добавил, что нередко опухоли проявляют себя спонтанно в виде желудочно-кишечных кровотечений, кровотечений из половых путей, женщины могут обнаружить случайно уплотнение при самоосмотре молочных желез.
«Самое частое, что пациенты игнорируют в своем состоянии, — это беспричинную потерю массы тела. Кто-то списывает это на старость, кто-то, наоборот, радуется, что долго не мог снизить вес, а тут он наконец-то начал снижаться. У ряда пациентов, особенно с патологиями вен нижних конечностей, начинаются тромбозы, тромбофлебиты, хотя до этого все было достаточно хорошо пролечено или прооперировано», — отметил врач.
Симаков уточнил, что для опухолей головного мозга это может быть длительная беспричинная тошнота, с которой пациенты обращаются к гастроэнтерологу.
«Могут быть головные боли. При опухолях верхних дыхательных путей, если они сообщаются с просветом, появляются небольшие прожилки крови, беспричинный кашель. На прожилки крови курящий человек может подумать: „А, наверное, от того, что курю, порвалась слизистая от кашля, ничего страшного“», — рассказал специалист.
