Онкологические заболевания часто выявляют слишком поздно, потому что люди либо обследуются чрезмерно редко, либо вовсе игнорируют тревожные сигналы организма, рассчитывая «дотерпеть до боли», сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно мероприятия в честь этой даты организует Международный противораковый союз. 4 февраля 2000 года была подписана Парижская хартия против рака, в которой провозглашали равный доступ к качественной медпомощи, лучшее понимание и уважение достоинства онкобольных, большее финансирование исследований рака.

«Главная проблема онкопатологии состоит в том, что мы часто имеем дело с крайностями. Есть люди, которые обследуются даже слишком часто, а есть другая крайность, когда человек махнет рукой на свое здоровье со словами: „Заболит — позвоню в скорую“. С онкопатологией так часто бывает, что когда заболит, то уже точно поздно», — сказал врач.

Он добавил, что нередко опухоли проявляют себя спонтанно в виде желудочно-кишечных кровотечений, кровотечений из половых путей, женщины могут обнаружить случайно уплотнение при самоосмотре молочных желез.

«Самое частое, что пациенты игнорируют в своем состоянии, — это беспричинную потерю массы тела. Кто-то списывает это на старость, кто-то, наоборот, радуется, что долго не мог снизить вес, а тут он наконец-то начал снижаться. У ряда пациентов, особенно с патологиями вен нижних конечностей, начинаются тромбозы, тромбофлебиты, хотя до этого все было достаточно хорошо пролечено или прооперировано», — отметил врач.

Симаков уточнил, что для опухолей головного мозга это может быть длительная беспричинная тошнота, с которой пациенты обращаются к гастроэнтерологу.

«Могут быть головные боли. При опухолях верхних дыхательных путей, если они сообщаются с просветом, появляются небольшие прожилки крови, беспричинный кашель. На прожилки крови курящий человек может подумать: „А, наверное, от того, что курю, порвалась слизистая от кашля, ничего страшного“», — рассказал специалист.

