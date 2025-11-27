Когда «проблемы с едой» не про еду: какой недуг может скрываться за РПП

Расстройства пищевого поведения — это не просто про диеты, переедания и вечную борьбу с весом. Новое исследование доказывает, что за такими привычными симптомами может скрываться куда более серьезное психическое расстройство — биполярное, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

Ученые обнаружили, что почти у 4 из 10 пациентов с биполярным расстройством наблюдаются нарушения пищевого поведения. Для сравнения — среди людей с обычной депрессией таких случаев всего около 9%. Разница огромная. И это значит, что проблемы с питанием могут быть не просто реакцией на стресс, а своеобразным «звоночком» о глубинных изменениях психики.

Исследователи изучили данные 263 пациентов, преимущественно женщин в возрасте около 30 лет. Диагнозы ставились по строгим международным критериям. И оказалось, что, независимо от пола и возраста, расстройства питания — анорексия, булимия или компульсивное переедание — почти в 4 раза чаще встречаются у людей с биполярным расстройством. Особенно часто — у тех, кто переживает выраженные колебания настроения.

«Почему так происходит? При биполярном расстройстве эмоциональные „качели“ напрямую влияют на аппетит: в фазе гипомании человек может терять интерес к еде, а в депрессии, наоборот, искать в ней утешение. Добавьте к этому импульсивность, чувство вины и нестабильную самооценку — и становится ясно, почему граница между „проблемами с питанием“ и серьезным психическим расстройством может быть почти незаметной», — сказал психиатр.

Именно поэтому врачи все чаще говорят: если у молодого человека наблюдаются выраженные колебания аппетита и веса, важно не ограничиваться диетологом или психотерапевтом. Возможно, за этими симптомами скрывается биполярное расстройство. Тогда стандартное лечение, например, антидепрессантами, может только навредить, спровоцировав маниакальные эпизоды.

Авторы исследования призывают врачей внимательнее относиться к таким пациентам и обязательно проверять, не связано ли расстройство питания с биполярными проявлениями. Это поможет не только точнее поставить диагноз, но и выбрать терапию, которая действительно работает.

«Главный вывод прост: расстройства пищевого поведения — это не всегда про еду. Иногда это про мозг, эмоции и попытку справиться с внутренним хаосом. И чем раньше это поймут врачи и сами пациенты, тем выше шанс вовремя распознать болезнь и вернуть человеку стабильность — не только в питании, но и в жизни», — добавил врач.

