Когда медицина бессильна: онкохирург рассказал о неизлечимых формах рака

Врач Басанов: при раке IV стадии с метастазами речь идет лишь о продлении жизни

Современная онкология достигла впечатляющих успехов, но перед некоторыми формами рака медицина пока остается бессильной. Когда болезнь обнаруживают на IV стадии с множественными метастазами, речь идет уже не о выздоровлении, а о продлении жизни и сохранении ее качества, рассказал РИАМО врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

Самые агрессивные формы рака

Рак поджелудочной железы — тихий убийца, который в 80% случаев диагностируют, когда опухоль уже дала метастазы. Хирургическое вмешательство возможно лишь у 20% пациентов, остальным остается паллиативное лечение.

Глиобластома — самый агрессивный вид опухоли мозга. Даже после операции, лучевой и химиотерапии средняя выживаемость не превышает 15 месяцев. Опухоль быстро восстанавливается, вырабатывая устойчивость к терапии.

Метастатический рак легких — в 70% случаев обнаруживается на поздних стадиях, когда опухоль уже поразила другие органы. Современные таргетные препараты могут продлить жизнь на несколько лет, но не гарантируют выздоровления.

Рак печени на поздних стадиях оставляет мало шансов — пересадка возможна лишь 5-10% пациентов, а химиотерапия дает временный эффект.

Последний рубеж обороны

Когда радикальное лечение невозможно, в бой вступает лучевая терапия. Современные установки позволяют:

точно поражать опухоли, минимально затрагивая здоровые ткани.

уменьшать болевой синдром при костных метастазах.

останавливать кровотечения при распадающихся опухолях.

снимать давление на жизненно важные органы.

Инновационные методы вроде радиохирургии (кибернож, гамма-нож) могут за 1-5 сеансов уничтожить метастазы в мозге или позвоночнике, продлевая жизнь на месяцы и даже годы.

Надежда есть всегда

Даже в самых тяжелых случаях:

новые иммунотерапевтические препараты помогают «разбудить» иммунитет для борьбы с раком.

таргетная терапия учится «обманывать» устойчивые опухоли.

клинические исследования предлагают доступ к экспериментальным методам лечения.

«Хотя сегодня эти заболевания остаются приговором, каждый новый год приносит прорывы в онкологии. То, что вчера считалось неизлечимым, завтра может стать управляемой хронической болезнью. Главное — не сдаваться и использовать все доступные возможности современной медицины», — заключил Басанов.