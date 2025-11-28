Когда яд становится лекарством: как элемент-«убийца» помогает бороться с раком

Открытие радия Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри в 1898 году стало не просто научным прорывом, а символом новой эпохи — эпохи, когда человечество впервые столкнулось с силой, способной как разрушать, так и спасать. Но путь радия от орудия разрушения до терапевтического средства оказался долгим, сообщила РИАМО главврач отделения радионуклидной терапии ОП «Институт ядерной медицины» Химки, АО «Медицина» Светлана Кот.

Сразу после открытия радий был встречен с восторгом. Его необычные свойства — способность светиться и разрушать ткани — воспринимались как чудо.

«Вскоре после открытия радий был окружен ореолом панацеи. Способность элемента разрушать ткани, наблюдаемая при воздействии на опухоли, была ошибочно экстраполирована на лечение широкого спектра заболеваний», — сказала Кот.

На волне энтузиазма в продаже появились десятки препаратов — от «радиевой воды» Radithor до косметических средств и даже продуктов питания. Их рекламировали как источник энергии, молодости и здоровья. Однако за этим стояла опасная иллюзия: радиоактивность, принимаемая внутрь, стала причиной многочисленных смертей.

«Пациенты систематически принимали внутрь высокотоксичный радиоактивный элемент, который, будучи химическим аналогом кальция, накапливался в костной ткани, вызывая развитие радиевого некроза, апластической анемии и злокачественных новообразований», — добавила врач.

Как зло превратили в добро

Несмотря на злоупотребления и коммерциализацию, именно радий стал основой одного из величайших медицинских открытий XX века — лучевой терапии.

«Несмотря на распространенность шарлатанских методов, именно в онкологии радий нашел свое первое научно обоснованное применение. Метод брахитерапии, при котором соли радия в виде микроигл или аппликаторов помещались непосредственно в опухоль, позволил добиться локального разрушения раковых клеток», — отметила Кот.

Это направление стало основой современной радиационной онкологии. Несмотря на то, что первые методы были несовершенны и небезопасны для персонала, они показали принципиальную возможность точечного уничтожения опухолей без системного повреждения организма. С развитием физики и дозиметрии радий уступил место более безопасным изотопам, а на смену пришли новые поколения устройств и методов: линейные ускорители, протонная и нейтронная терапия, персонализированные радиофармацевтики.

Сегодня радий снова используется в медицине — но уже не как «эликсир здоровья», а как строго дозированный препарат с доказанной эффективностью.

Радий-223 (Ra-223), стал первым зарегистрированным альфа-излучателем для терапии костных метастазов при раке предстательной железы. Он действует по тому же принципу сродства к костной ткани, что и его исторический аналог, но в полностью контролируемых условиях.

«Его применение проводится под строгим контролем дозиметрии и осуществляется мультидисциплинарной командой специалистов — онкологов, радиологов, медицинских физиков — что гарантирует максимальную безопасность для пациента», — объяснила врач.

Крупные клинические исследования показали, что радий-223 продлевает жизнь больных, снижает интенсивность болей и риск костных осложнений. Это пример того, как точечное использование радиации, очищенное от безответственного энтузиазма прошлого, становится спасением.

Радий стал зеркалом для медицинской науки. С одной стороны — символ человеческой любознательности и технической смелости. С другой — пример того, как опасно подменять научную доказательность модой и верой в чудо.

«Горький опыт прошлого преподал важнейший урок: внедрение любого нового терапевтического метода требует тщательных доклинических и клинических исследований, оценки соотношения „риск/польза“ и строгого государственного регулирования», — сказала врач.

Сегодня, когда общество вновь переживает всплеск веры в «революционные методы» и «натуральные средства», этот урок особенно актуален. Каждое новое вещество, каждая новая технология требуют не восхищения, а сомнения — и проверки.

«История радия — это суровое напоминание для медицинского сообщества о необходимости научного скептицизма, доказательного подхода и первостепенного принципа „не навреди“ при работе с инновационными, потенциально опасными технологиями», — добавила Кот.

Путь радия от панацеи до регламентированной радиофармацевтики — это не просто научная история. Это нравственный сюжет о том, как вера в прогресс без знания может стать разрушительной. Сегодня радий снова служит медицине — но только потому, что человечество научилось уважать силу, которую когда-то бездумно пыталось приручить.

