Когда гормоны выходят из-под контроля: как распознать дисбаланс

Гормоны управляют почти всеми процессами в организме — от сна и аппетита до настроения, обмена веществ, репродуктивной функции и реакции на стресс. Когда какой-то из гормонов вырабатывается слишком много или слишком мало, тело начинает реагировать: меняется вес, настроение, энергия, кожа, цикл у женщин или уровень тестостерона у мужчин. Это состояние называют гормональным дисбалансом. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Причины могут быть внутренними — болезни щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы — или внешними: хронический стресс, недосыпание, дефицит питательных веществ, прием гормональных препаратов. У женщин дополнительно важную роль играют пубертат, беременность и менопауза, у мужчин — возрастное снижение тестостерона и нарушения обмена веществ.

«Симптомы часто маскируются под „усталость“, „стресс“ или „возраст“. Но организм дает сигналы: резкое изменение веса без причины, постоянная усталость, бессонница или сонливость, перепады настроения, раздражительность, потливость, скачки давления, выпадение волос, ухудшение кожи, снижение сексуального влечения, частая жажда и колебания сахара в крови», — сказала Тананакина.

У женщин гормональный сбой чаще всего проявляется нарушениями менструального цикла, болезненными ПМС, трудностями с зачатием, приливами жара, появлением акне или ростом волос по мужскому типу. Это связано с изменением уровня эстрогена, прогестерона, пролактина и гормонов щитовидной железы.

У мужчин признаки обычно связаны с низким тестостероном: снижение либидо и энергии, потеря мышечной массы, набор жира, ухудшение настроения, боли в костях, снижение выносливости, иногда — увеличение грудных желез. Часто это сочетается с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом.

«Важно понимать: гормональный дисбаланс редко ограничивается одним симптомом и почти никогда не проходит сам по себе. Если тело резко „меняет правила“ — вес колеблется, цикл сбивается, сон нарушается, энергия пропадает, а настроение нестабильно — это повод обратиться к врачу и проверить гормоны. Игнорирование проблемы со временем может привести к диабету, остеопорозу, сердечно-сосудистым заболеваниям, бесплодию и ускоренному старению», — добавила врач.

Гормоны — не капризы организма, а язык, на котором он сообщает, что ему нужна помощь. Чем раньше человек услышит этот сигнал, тем проще восстановить баланс.

