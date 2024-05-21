Клубника полезна, но не всем: диетолог назвала противопоказания

Врач Разаренова: нужно есть не более 150 г клубники в день

Клубничный сезон в разгаре, и эксперты рассказывают, как правильно употреблять эту ягоду. Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова раскрыла полезные свойства клубники, а также предупредила о возможных противопоказаниях к ее употреблению.

По словам специалиста, клубника богата витамином C, группы К, Е и В6, а также минералами — магнием, калием, марганцем и фолиевой кислотой. Кроме того, ягода содержит антоксиданты — антоцианы, которые могут помочь снизить воспаление, улучшить состояние сердца и сосудов, а также защитить клетки от вредного воздействия.

Однако Разаренова предостерегла, что при наличии аллергии на ягоды и сахарном диабете следует ограничить или исключить употребление клубники. Это связано с высоким содержанием в ней органических кислот и оксалатов.

«Также из-за высокого содержания органических кислот клубника может ухудшать состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С осторожностью стоит употреблять ягоду людям с болезнями почек», — предупредила врач в эфире радио Sputnik.

Разаренова порекомендовала здоровым людям включать клубнику в рацион, но в умеренных количествах — до 150 граммов в день. При добавлении ягоды в блюда важно контролировать количество сахара и калорий, отметила медик.