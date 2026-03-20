Клещи-мутанты, которые бегают за людьми: ждать ли их в Москве и Подмосковье

Активно преследующие жертву клещи рода Hyalomma в средней полосе пока не встречаются и привязаны к сухим регионам, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Если говорить про среднюю полосу России, в том числе, Московский регион, то здесь их пока ждать не стоит. Они все-таки привязаны к более теплым и сухим условиям. Да, климат меняется, и теоретически они могут появляться севернее, но для этого все равно нужны подходящие сухие участки», – сказал Марьинский.

Он отметил, что в отличие от тех видов иксодовых клещей, которые живут, например, в средней полосе европейской России, у представителей этого рода характерно совершенно другое охотничье поведение.

«Дело в том, что они не сидят на травинке, подкарауливая жертву, и не заползают на нее с почвы, а активно ее догоняют. Причем бегут со скоростью муравья, то есть фактически со скоростью медленно идущего человека. Они хорошо ориентируются по вибрациям почвы, могут с заметного расстояния определить жертву, подбежать к ней и укусить», – рассказал эксперт.

Марьинский уточнил, что это нормальные обитатели нашей страны. Просто о них знают меньше, потому что клещи рода Hyalomma обитают в степных, полупустынных, пустынных районах. Даже в южных регионах они встречаются в местах, куда туристы обычно не заходят — например, на сухих, выжженных солнцем склонах с плотной почвой.

«Поэтому большинство людей с ними сталкивается крайне редко. Чаще всего с ними пересекаются в регионах с развитым скотоводством, например, в Калмыкии. А если говорить про другие регионы, то знать о том, что такие клещи существуют и что, условно, гуляя по сопкам где-нибудь под Новороссийском, можно столкнуться с быстро бегущим клещом, — этого достаточно», – добавил специалист.

Он резюмировал, что при этом меры защиты такие же, как и от других иксодовых клещей: репелленты и стандартные правила противоклещевой безопасности.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов рассказал, что в лесах Московской области отмечается появление измененных клещей — они перемещаются более стремительно и проявляют повышенную агрессию в сравнении с обычными паразитами. Первые случаи их нападений уже зарегистрированы, сообщил

