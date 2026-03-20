Клещи-мутанты появились в Подмосковье после зимы

По завершении снежного зимнего периода в лесах Московской области отмечается появление измененных клещей — они перемещаются более стремительно и проявляют повышенную агрессию в сравнении с обычными паразитами. Первые случаи их нападений уже зарегистрированы, сообщил биолог Дмитрий Сафонов, пишет MSK1.RU .

По словам Сафонова, в настоящее время в лесном массиве активизировались представители рода Хиалома, известные науке еще с XIX столетия, что означает возраст вида свыше двух сотен лет.

Такие клещи движутся по поверхности земли, четко ориентируясь на цель, привлекаемую тепловым излучением и специфическим запахом, отметил специалист.

Мутировавшие паразиты способны стать причиной заражения боррелиозом (болезнью Лайма) и конго-крымской геморрагической лихорадкой, против которой действенной прививки пока не разработано. Местным жителям напоминают, что при посещении лесов нужно тщательно защищать тело одеждой, а по возвращении домой — осматривать себя на предмет наличия насекомых.

