Кластерная вспышка нового вируса оспы обезьян произошла в Китае

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Роспотребнадзор: вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для РФ

Вспышка оспы обезьян в Китае, которая была вызвана вирусом варианта Ib, не представляет угрозы для России. В настоящее время ситуация находится на контроле специалистов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первым заболевшим стал гражданин иностранного государства, вернувшийся из Демократической Республики Конго. Также легкие симптомы вируса были выявлены у 4 лиц, которые вступали в тесный контакт с заболевшим.

В Роспотребнадзоре добавили, что риски распространения заболевания в России исключены, ситуация находится под круглосуточным контролем.

Ранее стало известно, что в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека и гриппа. Сейчас острые респираторные инфекционные заболевания активно распространяются в стране.