сегодня в 15:06

В Одинцовском округе капремонт детсада № 34 завершили на 80%

Капитальный ремонт детского сада № 34 в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа выполнен на 80%. Работы проводят по госпрограмме строительства и капремонта социальной инфраструктуры, открыть обновленное здание планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Большие Вяземы продолжается капитальный ремонт здания детского сада № 34, входящего в состав Мало-Вяземской средней школы. Общая строительная готовность объекта составляет 80%. Работы ведутся поэтапно с учетом действующих строительных норм и требований к социальным учреждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.