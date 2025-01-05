Похож на обычную простуду: в Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

В КНР результаты анализа респираторных проб, которые были взяты в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус, сообщает РБК .

Как отметили в управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая, сейчас острые респираторные инфекционные заболевания активно распространяются в стране. Так, растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей 14 лет и младше. Больше всего случаев зарегистрировано в северных провинциях КНР.

Ранее Independent сообщила, что в КНР наблюдается всплеск заболеваемости респираторными вирусами. Это приводит к переполненности медучреждений. Текущей зимой на севере страны сильно повысилось количество случаев заражения вирусом, который идентифицировали как метапневмовирус человека (HMPV).

Метапневмовирус по симптомам похож на обычную простуду и грипп. Заболевание в основном протекает в легкой форме, но может привести к осложнениям. Среди них пневмония. В группе риска находятся младенцы, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой.