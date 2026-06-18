Производитель сидра из Подмосковья представит продукцию в Китае

Компания «Дальняя Дача» из Серебряных Прудов примет участие в деловой миссии в Гуанчжоу с 24 по 26 июня, где представит сидры и безалкогольные напитки китайским партнерам. Поездку организуют федеральный центр «Агроэкспорт» и Минсельхоз России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Подмосковная сидрерия «Дальняя Дача» работает по принципу полного цикла и производит напитки из яблочного сока прямого отжима методом естественного брожения. В составе нет сахара, концентратов, ароматизаторов и красителей. В 2025 году объем выпуска составил 3 тыс. тонн, при этом мощности позволяют нарастить производство. В линейке — сухой, полусухой и полусладкий сидры, а также безалкогольные напитки на основе сока прямого отжима.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.