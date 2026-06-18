В Рузском округе собрали 8 кубометров мусора на акции

Экологическая акция «Чистый лес» прошла 17 июня в Рузском муниципальном округе. Участники очистили 0,4 гектара леса и собрали 8 кубометров мусора в рамках нацпроектов «Экология» и «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вторая в этом году масштабная акция «Чистый лес» состоялась на территории Рузского муниципального округа. К мероприятию присоединились представители Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес», заместитель председателя совета депутатов округа Надежда Квасова, руководитель молодежного центра Татьяна Лысенко и местные жители.

Совместными усилиями участники привели в порядок 0,4 гектара лесного массива. В общей сложности они собрали 8 кубометров мусора.

«Забота об окружающей среде — это общая ответственность жителей округа. Каждый участник акции внес свой важный вклад в сохранение природного богатства края. Спасибо каждому, кто присоединился к акции и помог сделать леса чище!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Акция прошла в рамках реализации национальных проектов «Экология» и «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.