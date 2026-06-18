В Щелковском округе завершили 65% капремонта детсада №21

сегодня в 15:05

Капитальный ремонт детского сада №21 на улице Димитрова в поселке Загорянский Щелковского округа выполнен на 65%. Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад расположен по адресу: улица Димитрова, 31а, строение 1. Общая площадь здания составляет 1 473 квадратных метра. На объекте ежедневно работают более 30 человек.

В настоящее время строители выполняют внутреннюю отделку помещений, монтируют инженерные сети и продолжают наружные работы. Фасад здания практически готов, параллельно ведется устройство кровли.

В ходе капремонта обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы пройдут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также запланировано благоустройство прилегающей территории.

Открытие обновленного детского сада намечено на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.