Кишечную палочку нашли в красной икре 8 российских производителей

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Специалисты Роскачества выявили наличие кишечной палочки в красной икре, произведенной восемью отечественными предприятиями. Всему виной плохое санитарное состояние производства, а также нарушение условий хранения и перевозки, сообщает ИА «Ридус» .

Так, кишечную палочку обнаружили в продукции компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

В организации отметили, что в случае проникновения кишечной палочки в организм возможно развитие пищевого отравления. Обычно причиной отравления становится продукт с высоким уровнем заражения этими бактериями или продукт, содержащий патогенные виды данной группы.

Стандартам Роскачества отвечает продукция трех отечественных производителей. Это икра под брендами «Очень», «Русское море» и «Тунайча».

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что несмотря на уникальность красной икры, ее польза для здоровья человека сильно преувеличена.