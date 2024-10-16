Польза преувеличена: врач рассказал об особенностях красной икры

«Гораздо больше пользы вам будет от обычных куриных яиц, плюс добавки омега-3 жирные кислоты, которые сейчас рекомендуются всем, потому что омегу-3 больше нечем восполнить. Либо яйца и две-три порции в неделю скумбрии − это адекватная замена», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, никто не покупает икру ради пользы, ее достоинство — в изысканном и сбалансированном вкусе, но не всегда продукт в магазинах соответствует ожиданиям, найти хорошую красную икру не так легко.

Магазинный продукт готовят из замороженной икры, и настоящей можно считать только ту, которую извлекли из только что выловленной рыбы. Однако и заменить красную икру на икру от щуки или сазана нельзя: вкус совершенно другой, заключил Гинзбург.