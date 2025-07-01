Кардиолог рассказал, как тахикардия связана со стрессом и страхом

Сердце — один из главных органов в человеческом теле, который работает круглосуточно без перерывов и выходных. Люди редко задумываются о работе этого органа, пока его ритм не начнет сбиваться. Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов сообщил РИАМО, что слишком частое сердцебиение, тахикардия, иногда может быть признаком страха, стресса и усталости, а иногда – началом серьезных проблем.

«Мы привыкли считать, что сердце ускоряется только от бега, кофе или влюбленности. Но бывают моменты, когда оно начинает учащенно биться без видимой причины: вы сидите на месте, а сердце будто спешит в неизвестность. Это может быть как безобидным эпизодом, вызванным перенапряжением, так и сигналом о скрытой патологии. Важно научиться отличать одно от другого», — сказал Соколов.

Физиологическая тахикардия — это временное явление, которое проходит после того, как человек успокоился и отпустил напряжение. Однако патологическая тахикардия возникает внезапно, без очевидного триггера. В такие моменты сердце перестает быть союзником и превращается в источник страха. По словам специалиста, если у человека появляются головокружение, слабость, одышка, ощущение надвигающейся беды, то откладывать визит к врачу нельзя.

«Особенность тахикардии в том, что она часто выступает „маской“ других болезней. За ней могут стоять аритмия, гипертония, сердечная недостаточность, гормональные нарушения или даже паническая атака. Поэтому важно не просто заглушить симптом, а понять его корень», — рассказал кардиолог.

Как вернуть контроль над сердцебиением?

Чтобы восстановить ритм сердца, нужно лечь, освободить дыхание, обеспечить приток воздуха и сосредоточиться только на дыхании. В некоторых случаях можно выпить чистой воды или сделать дыхательную гимнастику.

«Но если ритм не восстанавливается в течение 15–20 минут, особенно при наличии боли в груди или головокружения — промедление опасно. Вызов врача — это не проявление паники, а разумная реакция на ситуацию, где счет идет на минуты», — пояснил Соколов.

Кто в зоне риска?

Тахикардия чаще всего затрагивает не пожилых людей, а молодых, активных и внешне здоровых. Учащенное сердцебиение часто фиксируется у тех, кто подвержен хроническому стрессу, цифровому переутомлению, а также имеет проблемы со сном. Важно не игнорировать сигналы своего сердца, анализировать их и своевременно обращаться за помощью к врачам.

Профилактика тахикардии — это не только спорт и отказ от вредных привычек. Это осознанное замедление в мире, где все ускоряется: отдых, качественный сон, управление эмоциями, бережное отношение к своему телу.

«Сердце — не просто насос. Это живой ритм нашей жизни. И когда оно бьется слишком громко — возможно, оно просто просит нас наконец остановиться и прислушаться», — заключил кардиолог.