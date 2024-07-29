Кардиолог рассказал, как быстро справиться с тахикардией

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что внезапный приступ тахикардии могут остановить задержка дыхания и несколько капель валокордина, сообщает «Вечерняя Москва».

Самая распространенная причина тахикардии — это испуг и нарушение сердечного ритма. Иногда этот симптом также может говорить о наличии серьезного заболевания. Особенно опасно, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту.

Есть несколько способов купировать приступ: глубоко вздохнуть и задержать дыхание, а также приложить к лицу лед или обмыть себя холодной водой и нажать на глазные яблоки.

В таких случаиях из лекарств, в первую очередь, можно прибегнуть к помощи валокордина. Если этот препарат не помогает, надо срочно вызывать скорую помощь.

Ранее врач-кардиолог Елена Быстрова рассказывала, какие исследования необходимо проходить для сохранения здоровья сердца и сосудов. Обязательными медик считает УЗИ и липидограмму.