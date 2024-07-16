Кардиолог озвучила обязательные исследования для проверки здоровья сердца

Врач-кардиолог Елена Быстрова рассказала, какие исследования необходимо пройти для сохранения здоровья сердца и сосудов. По ее словам, обязательными для взрослого человека являются ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) и липидограмма, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, сообщает «ФедералПресс».