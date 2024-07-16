Кардиолог озвучила обязательные исследования для проверки здоровья сердца
Фото - © Unsplash.com
Врач-кардиолог Елена Быстрова рассказала, какие исследования необходимо пройти для сохранения здоровья сердца и сосудов. По ее словам, обязательными для взрослого человека являются ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА) и липидограмма, которые нужно сдавать хотя бы раз в год, сообщает «ФедералПресс».
Липидограмма измеряет общий уровень холестерина, липопротеины низкой и высокой плотности и триглицериды.
При первых признаках стенокардии напряжения (одышке, чувстве жжения за грудиной) врач советовала пройти электрокардиограмму, эхокардиографию (ЭхоКГ) и суточный мониторинг сердечного ритма (холстеровское исследование). Последнее позволяет диагностировать ишемию, аритмию и другие нарушения.
Еще один довольно точный метод проверки — это коронарное кальциевое сканирование, которое позволяет оценить атеросклеротические отложения в коронарных сосудах.