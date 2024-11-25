Кардиолог попросил россиян, внимательно следить за качеством холестерина в крови

Жителям России рекомендуют ежегодно сдавать липидограмму крови, чтобы была возможность контролировать «хороший» и «плохой» холестерин. При этом последний представляет опасность для здоровья, потому что обладает низкой плотностью, рассказал РИАМО ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог центрального федерального округа Сергей Проваторов.

Коварные свойства холестерина

«Важно постоянно отслеживать соотношение „плохого“ и „хорошего“ холестерина в организме, чтобы контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемических исходов — таких, как инфаркт миокарда и инсульт. Это необходимо для того, чтобы вовремя принять решение о назначении терапии», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что холестерин имеет коварное свойство — его повышение в крови не вызывает никаких ощущений, поэтому нужно раз в год или чаще, в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и группы здоровья, сдавать биохимический анализ крови, в том числе в рамках ежегодной диспансеризации.

«По результатам анализа, если необходимо, врач назначит липидограмму, чтобы проверить соотношение „плохого“ и „хорошего“ холестерина. Важно не ждать, пока вас что-то начнет беспокоить, и делать анализы заблаговременно», — заявил доктор.

О холестерине

В организме человека присутствует важнейшее органическое соединение — холестерин. Это вещество выполняет множество жизненно важных функций: от защиты эритроцитов от различных токсинов до участия в производстве гормонов. Без холестерина невозможно нормальное пищеварение и формирование клеточных стенок.

Особенно значима его роль в защите внутренних органов — он противодействует токсическим веществам растительного, животного и микробного происхождения, которые могут нарушать процессы свертывания крови. Кроме того, это жироподобное вещество необходимо для правильной работы красных кровяных телец, доставляющих кислород ко всем тканям организма.

«Плохой» холестерин

Липопротеины в кровеносной системе существуют в двух основных формах — высокой и низкой плотности, причем последние считаются неблагоприятными для организма. Именно «плохой» холестерин способствует образованию атеросклеротических отложений, которые могут спровоцировать серьезные заболевания — от инфарктов до инсультов, нарушая кровоток в жизненно важных органах.

«Организм получает холестерин двумя путями: основная часть (около 80%) синтезируется печенью, а оставшаяся доля (примерно 20%) поступает через желудочно-кишечный тракт. В крови это вещество не циркулирует самостоятельно, а перемещается в соединении с белковыми молекулами», — рассказал кардиолог.

Липопротеины высокой плотности играют важную роль в метаболизме, доставляя молекулы холестерина в печень для их последующего разрушения. Этот процесс определяет, насколько эффективно организм избавляется от холестерина, что отражается в показателях HDL-холестерина.

Интересно, что даже считающийся неблагоприятным холестерин в составе липопротеинов низкой плотности имеет свои положительные функции. Научные данные подтверждают его способность поддерживать иммунный ответ: при нормальном уровне в крови он помогает организму бороться с бактериальными инфекциями, участвуя в их распознавании иммунной системой. Таким образом, полностью негативная оценка LDL-холестерина неверна, важно лишь поддерживать его концентрацию в пределах нормы.

Риск развития атеросклеротических осложнений значительно увеличивается с возрастом, как отмечает Проваторов. При этом опасность заключается в том, что высокий холестерин часто протекает бессимптомно, и человек может неожиданно столкнуться с инфарктом или инсультом. Специалисты-кардиологи при оценке состояния пациента учитывают целый комплекс показателей: не только уровень холестерина, но и массу тела, сопутствующие болезни, наличие вредных привычек и другие факторы риска.

«Чтобы своевременно выявить опасные изменения показателей, критически важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и регулярно проходить медицинские обследования, консультируясь с врачом по поводу результатов лечения», — заключил специалист.