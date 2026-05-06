Кардиолог Орлов назвал главную причину плохого сна

Кардиолог Александр Орлов заявил, что основной причиной нарушений сна является не стресс, а переизбыток информации. В ряде случаев бессонница может указывать на неврологические заболевания, сообщает RuNews24.ru .

Кандидат медицинских наук Александр Орлов считает, что массовые жалобы на плохой сон связаны прежде всего с информационной перегрузкой. По его словам, современный человек ежедневно обрабатывает объем данных, несопоставимый с тем, что было доступно полтора века назад.

«Главный фактор — объем информации, с которым сталкивается современный человек. Полтора века назад базовым источником была газета — пара строчек за утренним кофе. Сейчас этот объем вырос на много порядков. Мозг обязан все это обрабатывать», — сообщил Орлов.

Даже при пассивном просмотре соцсетей мозг продолжает анализировать поток данных и не останавливается ночью. При этом для качественного сна должны совпасть десятки условий: освещенность, температура и влажность в комнате, время последнего приема пищи, отказ от экранов.

Орлов выделил два типа проблем. В первом случае человек сам понимает причину — поздний отход ко сну, кофе во второй половине дня, использование гаджетов. Здесь достаточно дисциплины. Во втором — при неочевидных причинах — врач советует обратиться к сомнологу и пройти полисомнографию.

«Нередко за нарушениями сна без явных причин скрываются реальные неврологические состояния, которые проявляются именно через сон и больше никак — пока. Не стоит все сваливать на перегруз. Иногда люди болеют настоящими заболеваниями», — добавил он.

Трекеры, по мнению врача, полезны не точностью замеров, а формированием привычки отслеживать связь между поведением и самочувствием. Плохой сон он назвал симптомом, требующим поиска причины.

