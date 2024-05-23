Кардиолог назвал возраст, когда риск гипертонии увеличивается

Риск развития артериальной гипертонии возрастает с возрастом, особенно после 40 лет, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Также наличие случаев гипертонии среди близких родственников увеличивает риск развития артериальной гипертонии. Повышает риски употребление большого количества соли, сахара, жирной пищи, недостаток физической активности, избыточный вес или ожирение», — сказал Соколов.

Он разъяснил, что артериальная гипертония характеризуется повышением артериального давления, превышающим нормальные показатели. Нормальными считаются значения от 110 до 130 — для верхнего давления — и от 70 до 89 — для нижнего. Среднестатистическая цифра — 120/80 мм рт. ст. до уровней, при которых возникают серьезные риски для здоровья — от 140/90 мм рт. ст. и выше.

«Артериальная гипертония является серьезным заболеванием, которое необходимо контролировать и лечить. Ранняя диагностика, соблюдение здорового образа жизни и лечение по рекомендации врача помогут уменьшить риск серьезных осложнений, связанных с этим состоянием», — отметил врач.