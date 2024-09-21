Капремонт сделают в двух корпусах МКНЦ имени А.С.Логинова в Москве

Будет проведена модернизация московского клинического научного центра имени А.С.Логинова. Специалисты обновят второй и третий корпуса, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В августе 2023 года в МКНЦ имени А.С.Логинова был открыт и заработал лечебно-диагностический комплекс. Он оснащен современным оборудованием.

Благодаря лечебно-диагностическому комплексу онкологическая служба столицы работает по новому стандарту. За 12 месяцев в нем были обслужены около 180 тыс. человек.

Во втором и третьем корпусах во время капремонта проведут монтаж вентиляции, кондиционеров, инженерных коммуникаций. Установят противопожарное оборудование.

Также во втором и третьем корпусах сделают монтаж лифтов, современную отделку, завезут современную мебель. Для пациентов создадут красивые палаты и места для отдыха. Помимо этого, второй и третий корпуса оборудуют изделиями для инвалидов.

В обоих корпусах заработает дневной стационар. Здесь установят две зоны для проведения операций, а также профильные отделения.

Ранее сообщалось, что москвичам стали в полтора раза быстрее оказывать экстренную медицинскую помощь. Но в таком ритме пока работают только четыре больницы.