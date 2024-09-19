Москвичам стали в 1,5 раза быстрее оказывать экстренную медпомощь

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте по оказанию экстренной медпомощи в городских флагманских центрах. По словам градоначальника, средняя скорость оказания такой медицинской помощи в столице выросла в полтора раза, сообщает «Царьград» .

В Москве начинают активнее оказывать медпомощь по новым стандартам — в таком ритме работают четыре флагманских центра на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Московского многопрофильного научно-клинического центра им. Боткина, городской клинической больницы им. Вересаева и ГКБ № 15 имени Филатова. Кроме того, по обновленным стандартам также работают в отделениях других московских многопрофильных больниц.

Собянин добавил, что в указанных центрах врачи провели уже свыше 70 тыс. операций и помогли более чем 300 тыс. пациентам.

«В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70 процентам пациентов», — написал глава Москвы в своем Telegram-канале.

Недавно Собянин также отмечал, что с начала 2024 года в столичных поликлиниках и больницах установили свыше 370 единиц современной аппаратуры.