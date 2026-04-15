Канцерогены в любимом напитке: какой чай может вызвать рак

Врач Лавров: чай в бутылках может привести к ожирению из-за сахара в составе

Сам по себе чай из пакетиков не является канцерогеном. Чайный лист содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от мутаций. Однако бутилированный чай может привести к ожирению, которое является фактором риска онкологии. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Опасения пациентов обычно связаны с материалом пакетиков. Синтетические пирамидки при заваривании выделяют в кипяток миллионы частиц микропластика. Доказанной прямой связи между проглатыванием этого пластика и развитием онкологии на данный момент нет, хотя его накопление в тканях точно не несет пользы организму.

«Бутилированный готовый чай таит в себе другую, куда более реальную угрозу. В таких напитках практически нет полезных веществ, зато есть колоссальная доза сахара. Регулярное употребление жидкого сахара неизбежно ведет к скрытому воспалению, инсулинорезистентности и ожирению. А ожирение научно признано фактором риска развития как минимум тринадцати видов рака», — отметил Лавров.

Единственная доказанная канцерогенная опасность абсолютно любого чая кроется в его температуре. Медицина официально относит напитки горячее 65 градусов к вероятным канцерогенам.

«Регулярный ожог слизистой крутым кипятком провоцирует постоянное травмирование клеток пищевода и критически повышает риск развития плоскоклеточной карциномы. Чай всегда нужно остужать», — заключил врач.

