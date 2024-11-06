Кандидат медицинских наук Станкевич: заразиться вирусом Коксаки очень легко

Заразиться вирусом Коксаки достаточно легко, особенно если рядом находится больной, который уже распространяет возбудитель, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич.

Энтеровирусы могут присутствовать в любых биологических жидкостях человека — поте, фекалиях, слюне и моче. Это может произойти во время общения с больным, особенно если он кашляет или чихает, эмоционально говорит, буквально брызжа слюной.

Можно заразиться через общие предметы, такие как поручни, дверные ручки или сантехника в местах общего пользования.

«Правила безопасности просты: чаще мыть руки, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть конъюнктивит, кашель или насморк. При необходимости общения с зараженным использовать маску, которую после использования сразу следует утилизировать. Особое внимание нужно уделить тем, кто работает с детскими коллективами. В случае недомогания у детей — больных детей необходимо изолировать», — обозначила Станкевич.

По словам кандидата медицинских наук, специфического лечения от вируса Коксаки не существует. Если заболевание сопровождается осложнениями, такими как менингит, миокардит или гепатит, может потребоваться органоспецифичное и симптоматическое лечение.

«В большинстве случаев здоровый организм справляется с вирусом Коксаки в течение 3–5 дней, как с обычной вирусной инфекцией. Поэтому важно поддерживать иммунитет и соблюдать режим, правильно и регулярно питаться, обеспечивая нормальный уровень витаминов и минералов в организме», — добавила врач.