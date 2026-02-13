Как распознать некроз на ранних стадиях: важные предостережения врача

За раной нужно следить очень внимательно, чтобы не пропустить момент, когда что-то идет не так. Иначе можно дойти до серьезных проблем, вплоть до отмирания тканей, рассказала РИАМО врач Арина Козлова.

«Самый первый и, пожалуй, самый важный звоночек — это боль. Если она сначала потихоньку уходила, а потом вдруг вернулась с новой силой, стала острой, пульсирующей, или просто не проходит, хотя должна была, это повод насторожиться», — сказала врач.

Посмотрите на кожу вокруг раны. Если покраснение не просто есть, а начинает активно распространяться, становится ярко-красным, багровым, или горячим на ощупь — это верный признак воспаления. А вот если кожа вдруг стала бледной, синюшной или даже мраморной, и не восстанавливается, это очень плохой сигнал: значит, кровь плохо поступает, и ткани начинают страдать.

Отек тоже важный индикатор. Небольшая припухлость поначалу — это нормально. Но если отек нарастает, становится плотным, распространяется далеко за пределы раны, это значит, что там скапливается жидкость или развивается серьезное воспаление.

«Если из раны начало что-то сочиться: мутное, желтое, зеленое, с неприятным, гнилостным запахом, или просто много — это почти стопроцентная инфекция, скорее всего, гнойная. А если ко всему этому добавляется еще и общее недомогание — температура, озноб, слабость, значит, инфекция распространяется по организму», — добавила Козлова.

Самые опасные признаки — когда кожа вокруг раны теряет чувствительность, становится холодной и, не дай бог, чернеет.

«Вот это уже прямое отмирание тканей. При любом из этих симптомов действовать нужно немедленно, бегом к врачу. Время здесь решает все», — отметила врач.

Ранее нутрициолог с Сахалина Анастасия рассказала, как чуть не лишилась пальца на руке из-за халатности хирурга — он ввел не тот процент обезболивающего при оперативном вмешательстве. Вечером ей надо было сделать перевязку. Когда девушка развязала бинт, то обнаружила, что палец начал чернеть. Пришлось заново все чистить и уйти на больничный на 60 дней. Пациентка подала в суд на клинику.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.